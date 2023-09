Concert de Cécile C. 26 Rue du Pont Louis Lescar, 20 octobre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Une voix, une guitare. Cécile C. interprète des classiques de la chanson française, à

travers un spectacle dédié à l’univers de Barbara et des spectacles à thèmes sur le

voyage, sur la nature…

(Repas sur réservation).

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



One voice, one guitar. Cécile C. performs French chanson classics, with a show dedicated

through a show dedicated to the world of Barbara and themed shows about

travel, nature…

(Meals on reservation)

Una voz, una guitarra. Cécile C. interpreta los clásicos de la chanson francesa, a través de un espectáculo

a través de un espectáculo dedicado al mundo de Bárbara y espectáculos temáticos sobre

viajes, naturaleza…

(Comidas previa reserva)

Eine Stimme, eine Gitarre. Cécile C. interpretiert Klassiker des französischen Chansons

durch eine Show, die der Welt von Barbara gewidmet ist, und durch thematische Shows über das

reise, über die Natur …

(Essen auf Vorbestellung)

