La casquette de Prévert, 12 octobre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle de Jacqueline Bellido. Souvent homme au chapeau, Prévert fut

aussi « l’homme à la casquette ». Vissée à son crâne, en a-t-elle reçu en direct,

des coups de coeur, des coups de sang, de folie, de révolte, d’amour, d’humour, des mots fous, des mots sages, des mots d’ivresse et de tendresse..

2023-10-12

26 Rue du Pont Louis L'instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A show by Jacqueline Bellido. Often a man with a hat, Prévert was also

prévert was also « the man with the cap ». Vissée à son crâne, en a-t-elle reçu en direct,

of heartbreak, bloodshed, madness, revolt, love, humor, crazy words, wise words, words of intoxication and tenderness.

Un espectáculo de Jacqueline Bellido. A menudo hombre de gorra, Prévert era también

prévert était aussi « l’homme de la gorra ». Vissée à son crâne, en a-t-elle reçu en direct,

heartbreak, bloodshed, madness, revolt, love, humour, crazy words, wise words, words of intoxication and tenderness.

Eine Aufführung von Jacqueline Bellido. Prévert, der oft als Mann mit Hut bezeichnet wird, war

auch der « Mann mit der Mütze ». Sie war auf seinem Schädel festgeschraubt und wurde direkt von ihm empfangen,

herzschläge, Blutstürme, Wahnsinn, Revolte, Liebe, Humor, verrückte Worte, weise Worte, Worte des Rausches und der Zärtlichkeit.

