L’Albatros 26 Rue du Pont Louis Lescar, 6 octobre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Rap, Slam, Chanson française, profondément humaniste, influencé par la poésie de Brassens, d’Orelsan et de Baudelaire. L’Albatros nous emmène dans ses voyages et ses questionnements

(repas sur réservation).

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rap, Slam, French chanson, deeply humanist, influenced by the poetry of Brassens, Orelsan and Baudelaire. L’Albatros takes us on a journey of questioning

(meal on reservation)

Rap, Slam, chanson francesa, profundamente humanista, influenciado por la poesía de Brassens, Orelsan y Baudelaire. L’Albatros nos hará viajar a través de sus preguntas

(comida previa reserva)

Rap, Slam, französischer Chanson, zutiefst humanistisch, beeinflusst von der Poesie von Brassens, Orelsan und Baudelaire. L’Albatros nimmt uns mit auf seine Reisen und seine Fragen

(Essen auf Vorbestellung)

