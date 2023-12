Actu en mot et repas 26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’Évènement: Loiret

Sainte-genevieve-des-bois Actu en mot et repas 26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois, 5 février 2024 18:30, Sainte-Geneviève-des-Bois. Sainte-Geneviève-des-Bois,Loiret Actu en mot.

2024-02-05 fin : 2024-02-05 . .

26 Rue du Pont de Pierre

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire



News in words Noticias en palabras Aktuell in Worten Mise à jour le 2023-12-05 par OT GATINAIS SUD Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Loiret, Sainte-genevieve-des-bois Autres Code postal 45230 Lieu 26 Rue du Pont de Pierre Adresse 26 Rue du Pont de Pierre Ville Sainte-Geneviève-des-Bois Departement Loiret Lieu Ville 26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Latitude 47.81853 Longitude 2.81205 latitude longitude 47.81853;2.81205

26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-genevieve-des-bois/