Conte et moi 26 rue du Parc Pirou, 23 octobre 2023, Pirou.

Pirou,Manche

L’accueil de loisirs de Pirou propose un projet autour des contes pendant les vacances d’octobre. Ce projet est en partenariat avec la compagnie Dodéka et la conteuse professionnel Camille Regnault.

Durant la semaine du 23 au 27 octobre 2023, les enfants pourront, avec la conteuse, mettre en scène des contes et montrer leurs travaux lors d’une représentation à l’espace culturel de Lessay le vendredi en fin d’après-midi. Une ou plusieurs personnes de l’entourage de l’enfant devront être présents à la représentation (mamie, tonton, marraine, papa ou maman…).

Le tarif sera celui d’une inscription à l’accueil de loisirs selon votre quotient familial..

Lundi 2023-10-23 09:30:00 fin : 2023-10-27 11:30:00. .

26 rue du Parc

Pirou 50770 Manche Normandie



The Pirou leisure center is offering a storytelling project during the October vacations. This project is in partnership with the Dodéka company and professional storyteller Camille Regnault.

During the week of October 23 to 27, 2023, the children will work with the storyteller to stage tales and present their work at a performance at the Lessay cultural center on Friday afternoon. One or more members of the child’s entourage must be present at the performance (grandma, uncle, godmother, dad or mom…).

The fee will be the same as for enrolment at the leisure center, according to your family quotient.

El Centro de Ocio Pirou propone un proyecto de cuentacuentos durante las vacaciones de octubre. Este proyecto cuenta con la colaboración de la compañía Dodéka y la narradora profesional Camille Regnault.

Durante la semana del 23 al 27 de octubre de 2023, los niños trabajarán con el cuentacuentos en la puesta en escena de cuentos y presentarán su trabajo en una representación en el centro cultural de Lessay el viernes a última hora de la tarde. En la representación deberán estar presentes una o varias personas del entorno del niño (abuela, tío, madrina, papá o mamá, etc.).

El precio será el mismo que para la inscripción en el centro de ocio, en función de su cociente familiar.

Der Freizeittreff in Pirou bietet in den Oktoberferien ein Projekt rund um Märchen an. Dieses Projekt wird in Partnerschaft mit der Kompanie Dodéka und der professionellen Erzählerin Camille Regnault durchgeführt.

In der Woche vom 23. bis 27. Oktober 2023 können die Kinder gemeinsam mit der Märchenerzählerin Märchen inszenieren und ihre Arbeiten bei einer Aufführung im Kulturraum von Lessay am späten Freitagnachmittag zeigen. Eine oder mehrere Personen aus dem Umfeld des Kindes müssen bei der Aufführung anwesend sein (Oma, Onkel, Patentante, Vater oder Mutter…).

Der Preis entspricht dem einer Anmeldung für die Freizeitbetreuung entsprechend Ihrem Familienquotienten.

Mise à jour le 2023-10-09 par Côte Ouest Centre Manche