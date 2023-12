Menu de la Saint-Sylvestre Au Goût Dujour 26 Rue du Marché aux Truffes Lalbenque Catégories d’Évènement: Lalbenque

Lot Menu de la Saint-Sylvestre Au Goût Dujour 26 Rue du Marché aux Truffes Lalbenque, 1 janvier 2024, Lalbenque. Lalbenque Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 12:00:00

fin : 2024-01-01 Menu de la saint-sylvestre le soir du 31 décembre et pour le déjeuner du 1° janvier proposé par le restaurant Au Goût Dujour. Sur réservation..

Menu de la saint-sylvestre le soir du 31 décembre et pour le déjeuner du 1° janvier proposé par le restaurant Au Goût Dujour. Sur réservation.

MENU : Amuse-bouche *** Velouté de châtaignes aux truffes melanosporum *** Coquilles Saint-Jacques rôties, condiments grenoblois & crème d’épinards *** Noix de veau rôties, palets de courge aux épics, noisettes torrefiées et betteraves fondantes *** Tarte pur chocolat, crème au thé vert, clémentines à la vanille de Tahiti 48 EUR.

26 Rue du Marché aux Truffes Restaurant Au Goût Dujour

Lalbenque 46230 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Lalbenque, Lot Autres Code postal 46230 Lieu 26 Rue du Marché aux Truffes Adresse 26 Rue du Marché aux Truffes Restaurant Au Goût Dujour Ville Lalbenque Departement Lot Lieu Ville 26 Rue du Marché aux Truffes Lalbenque Latitude 44.3381588 Longitude 1.54532469 latitude longitude 44.3381588;1.54532469

26 Rue du Marché aux Truffes Lalbenque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalbenque/