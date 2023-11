EXEMPLAIRE 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse, 28 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Suite aux Grands Changements, l’État a mis en place un système individuel de Points Citoyens et chaque incivilité est sanctionnée. Dans Exemplaire, le public assiste à un stage de récupération de Points Citoyens.

Genre : Dystopie burlesque – Durée 1h15.

26 Rue du Général Jean Compans THEATRE DU CHIEN BLANC

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



In the wake of the Great Changes, the government has introduced an individual Points Citoyens system, with penalties for every incivility. In Exemplaire, the audience takes part in a Citizens’ Points recovery course.

Genre: Burlesque dystopia – Running time 1h15

A raíz de los Grandes Cambios, el Estado ha instaurado un sistema de Puntos Ciudadanos individuales, y toda incivilidad es penalizada. En Exemplaire, el público participa en un curso de recuperación de Puntos Ciudadanos.

Género: Distopía burlesca – Duración 1h15

Nach den Großen Veränderungen hat der Staat ein individuelles System von Bürgerpunkten eingeführt, und jede Unhöflichkeit wird bestraft. In Exemplaire nimmt das Publikum an einem Kurs teil, bei dem die Bürgerpunkte wieder eingezogen werden.

Genre: Burleske Dystopie – Dauer 1h15

