VERIATIONS SUR LES CANARDS 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse, 21 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Un parc, un beau parc, au bord d’un lac. Dans ce parc, un banc. Sur ce banc, deux hommes. L’un, Georges, a la soixantaine bougonne, l’autre, Emil, la trentaine rêveuse. A moins que ce ne soit l’inverse.

Genre : Tragi-comédie – Durée 1h15.

2024-03-21 fin : 2024-04-13 21:45:00. .

26 Rue du Général Jean Compans THEATRE DU CHIEN BLANC

Toulouse 31500



A park, a beautiful park, by a lake. In the park, a bench. On the bench, two men. One, Georges, is a grumpy sixty-something, the other, Emil, a dreamy thirty-something. Or maybe it’s the other way around.

Genre: Tragi-comedy – Running time 1h15

Un parque, un hermoso parque, junto a un lago. En el parque, un banco. En el banco, dos hombres. Uno, Georges, es un sesentón gruñón, el otro, Emil, un treintañero soñador. O tal vez sea al revés.

Género: Tragi-comedia – Duración 1h15

Ein Park, ein schöner Park, am Ufer eines Sees. In diesem Park steht eine Bank. Auf der Bank sitzen zwei Männer. Der eine, Georges, ist ein mürrischer Mittsechziger, der andere, Emil, ein verträumter Mittdreißiger. Es sei denn, es ist umgekehrt.

Genre: Tragikomödie – Dauer 1 Std. 15 Min

