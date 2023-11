FABLES DE LA FONTAINE 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse, 7 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Genre : Spectacle poétique et musical

Ponctuées par des musiques de Rameau, Bach, Schubert, Händel et Lienhard, les fables de La Fontaine jouent sur tous les fronts de la gaîté.

Durée 1h..

2024-03-07 fin : 2024-03-16 21:30:00. .

26 Rue du Général Jean Compans THEATRE DU CHIEN BLANC

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Genre: Poetic and musical show

Punctuated by music by Rameau, Bach, Schubert, Handel and Lienhard, La Fontaine’s fables play on all fronts of gaiety.

Running time 1 hr.

Género: Espectáculo poético y musical

Puntuadas con música de Rameau, Bach, Schubert, Händel y Lienhard, las fábulas de La Fontaine juegan en todos los frentes de la alegría.

Duración: 1 hora.

Genre: Poetische und musikalische Aufführung

Gespickt mit Musik von Rameau, Bach, Schubert, Händel und Lienhard spielen die Fabeln von La Fontaine an allen Fronten der Heiterkeit.

Dauer: 1 Stunde.

