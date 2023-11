HYSOPÉE SUR LE ROCHER 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse, 20 février 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Hysopée se balade dans la forêt avec sa mère mais se fait vite distraire et se perd. En voulant rejoindre sa mère, elle prend de la hauteur et se retrouve seule sur un rocher.

A partir de 4 ans, public sourd et entendant – Durée : 30 minutes – Genre : Clown.

26 Rue du Général Jean Compans THEATRE DU CHIEN BLANC

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Hysopée wanders through the forest with her mother, but soon becomes distracted and lost. When she tries to get back to her mother, she climbs up and finds herself alone on a rock.

From age 4, for deaf and hearing audiences – Running time: 30 minutes – Genre: Clown

Hysopée sale a pasear por el bosque con su madre, pero pronto se distrae y se pierde. Intentando volver con su madre, trepa y se encuentra sola en una roca.

A partir de 4 años, para sordos y oyentes – Duración: 30 minutos – Género: Clown

Hysopée geht mit ihrer Mutter im Wald spazieren, wird aber schnell abgelenkt und verirrt sich. Als sie zu ihrer Mutter zurückkehren will, steigt sie in die Höhe und findet sich allein auf einem Felsen wieder.

Ab 4 Jahren, gehörloses und hörendes Publikum – Dauer: 30 Minuten – Genre: Clown

