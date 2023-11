LA ROSE ET LE CHOU 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse, 13 février 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Conte de Cécile Souchois-Bazin.

En un clin d’œil, on sait si un bébé est une fille ou un garçon. L’une éclot au cœur d’une rose, l’autre est enveloppé dans une feuille de chou.

A partir de 3 ans – Durée 45 minutes..

2024-02-13 fin : 2024-02-17

26 Rue du Général Jean Compans THEATRE DU CHIEN BLANC

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Story by Cécile Souchois-Bazin.

In the blink of an eye, you can tell whether a baby is a boy or a girl. One hatches in the heart of a rose, the other is wrapped in a cabbage leaf.

From 3 years – Duration 45 minutes.

Un cuento de Cécile Souchois-Bazin.

En un abrir y cerrar de ojos se puede saber si un bebé es niña o niño. Uno nace en el corazón de una rosa, el otro está envuelto en una hoja de col.

A partir de 3 años – Duración 45 minutos.

Ein Märchen von Cécile Souchois-Bazin.

In einem Augenblick weiß man, ob ein Baby ein Junge oder ein Mädchen ist. Das eine schlüpft aus dem Herzen einer Rose, das andere wird in ein Kohlblatt gewickelt.

Ab 3 Jahren – Dauer 45 Minuten.

