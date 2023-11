NOVECENTO 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse, 11 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Monologue poétique d’Alessandro Baricco.

Années 1930, en plein océan Atlantique résonne une musique entre New York et Liverpool : le sound de l’inimitable Atlantic Jazz Band.

Durée 1h30.

2024-01-11 fin : 2024-02-03

26 Rue du Général Jean Compans THEATRE DU CHIEN BLANC

Toulouse 31500



Poetic monologue by Alessandro Baricco.

In the 1930s, on the Atlantic Ocean, music resonates between New York and Liverpool: the sound of the inimitable Atlantic Jazz Band.

Running time 1h30

Monólogo poético de Alessandro Baricco.

En los años 30, en pleno Océano Atlántico, la música resuena entre Nueva York y Liverpool: el sonido de la inimitable Atlantic Jazz Band.

Duración: 1h30

Poetischer Monolog von Alessandro Baricco.

1930er Jahre, mitten im Atlantischen Ozean erklingt eine Musik zwischen New York und Liverpool: der Sound der unnachahmlichen Atlantic Jazz Band.

Dauer 1,5 Stunden

