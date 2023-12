Salon du modélisme 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 17 février 2024 10:00, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Entre modélisme aérien, naval et ferroviaire, la très dynamique association villersoise a à cœur de partager sa passion et son savoir faire avec curieux et passionnés.

Côté animations de nombreux divertissements sont au programme : exposition d’aéroglisseur, bateau à tester pour les enfants, simulateur de vol… De nombreux modèles seront également proposés à la vente. Bateaux, trains, gares, et avions sont à découvrir sans attendre !.

Samedi 2024-02-17 10:00:00 fin : 2024-02-18 12:00:00. .

26 rue du Général de Gaulle Le Villare

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



The dynamic Villers-based association is keen to share its passion and know-how with the curious and the enthusiastic, from model airplanes to model ships and model railways.

There will be plenty of entertainment on the program, including a hovercraft exhibition, a test boat for children, and a flight simulator Numerous models will also be on sale. Boats, trains, stations and planes are waiting to be discovered!

Desde aeromodelismo hasta modelismo naval y ferroviario, esta dinámica asociación local está dispuesta a compartir su pasión y experiencia con curiosos y apasionados.

El programa incluirá numerosas animaciones, como una exposición de aerodeslizadores, un barco de pruebas para niños y un simulador de vuelo También se pondrán a la venta numerosas maquetas. Barcos, trenes, estaciones y aviones esperan ser descubiertos

Der dynamische Verein aus Villersois, der Flug-, Schiffs- und Eisenbahnmodelle herstellt, möchte seine Leidenschaft und sein Wissen mit Neugierigen und Begeisterten teilen.

Auf dem Programm stehen zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten: Ausstellung von Luftkissenfahrzeugen, Testboote für Kinder, Flugsimulatoren? Außerdem werden zahlreiche Modelle zum Verkauf angeboten. Schiffe, Züge, Bahnhöfe und Flugzeuge warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT SPL Deauville