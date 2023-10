Journée Halloween 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 31 octobre 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Participer à un concours de la meilleure citrouille effroyable ou à un atelier de création de masques d’épouvante ? S’amuser en groupe pendant un jeu de société ou une initiation au théâtre ? Pourquoi choisir ! L’espace culturel Le Villare se met aux couleurs d’Halloween le temps d’une journée hantée. Au programme, une multitude d’activités pour les petits monstres de tout âge :

CONCOURS DE CITROUILLES

– De 10h15 à 11h45 : après l’avoir confectionné, rendez-vous au premier étage du Villare pour déposer vos citrouilles

– De 14h à 16h : voter vos 3 citrouilles préférées !

– A 16h30 : Remise des prix

LECTURES EPOUVANTABLES POUR ENFANTS

– De 14h15 à 14h45 : lecture animée du « Halloween au Bal des Citrouilles », de Joëlle Ortega-Valverde, par l’autrice elle-même.

ATELIERS CREATIFS POUR ENFANTS

– De 15h à 16h15 : un atelier de décoration de masques en papier et un atelier création des masques en feutrine.

Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés.

INITIATION AU THEATRE POUR ENFANTS

A 16h45, Daisie Faye de l’association « Théâtre et Compagnies » anime un atelier d’initiation au théâtre sur le thème d’Halloween. Les enfants qui auront aimé, pourront s’inscrire ensuite du 1er au 4 novembre à un stage de théâtre.

JEUX DE SOCIETE EN FAMILLE

Des jeux de société pour enfants (dès 3 ans) sont mis à disposition des familles tout au long de l’après-midi, en libre-service : Jeu des Fantômes, Chasse aux monstres et Cluedo..

2023-10-31 10:15:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

26 rue du Général de Gaulle Le Villare

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Participate in a pumpkin contest or a scary mask workshop? Have fun as a group during a board game or an introduction to theater? Why choose! Le Villare cultural center is decked out in Halloween colors for a haunted day. On the program, a multitude of activities for little monsters of all ages:

PUMPKIN CONTEST

– From 10.15am to 11.45am: once you’ve made your pumpkin, go to the second floor of Le Villare to drop it off

– 2pm to 4pm: vote for your 3 favorite pumpkins!

– 4.30pm: Prize-giving ceremony

FRIGHTFUL READINGS FOR CHILDREN

– 2.15pm to 2.45pm: animated reading of « Halloween at the Pumpkin Ball », by Joëlle Ortega-Valverde, by the author herself.

CREATIVE WORKSHOPS FOR CHILDREN

– From 3pm to 4:15pm: a paper mask decorating workshop and a felt mask creation workshop.

Children under 7 must be accompanied.

THEATER INITIATION FOR CHILDREN

At 4:45pm, Daisie Faye from the « Théâtre et Compagnies » association leads an introductory theater workshop on the theme of Halloween. Children who like it will be able to sign up for a theater workshop from November 1 to 4.

FAMILY BOARD GAMES

Board games for children (aged 3 and over) are available to families throughout the afternoon, on a self-service basis: Ghost Game, Monster Hunt and Cluedo.

¿Participar en un concurso para encontrar la mejor calabaza terrorífica o en un taller para crear máscaras de miedo? ¿Divertirse en grupo durante un juego de mesa o una introducción al teatro? ¿Por qué elegir? El centro cultural de Villare se engalana con los colores de Halloween para una jornada encantada. En el programa: un sinfín de actividades para pequeños monstruos de todas las edades:

CONCURSO DE CALABAZAS

– De 10.15 a 11.45 h: una vez que hayas hecho tu calabaza, dirígete a la primera planta de Villare para entregarla

– De 14.00 a 16.00: ¡Vota por tus 3 calabazas favoritas!

– 16.30 h: Entrega de premios

LECTURAS TERRORÍFICAS PARA NIÑOS

– De 14.15 a 14.45 h: lectura animada de « Halloween en el baile de las calabazas », de Joëlle Ortega-Valverde, a cargo de la propia autora.

TALLERES CREATIVOS PARA NIÑOS

– De 15.00 a 16.15 h: taller de decoración de máscaras de papel y taller de creación de máscaras de fieltro.

Los menores de 7 años deberán ir acompañados.

INICIACIÓN AL TEATRO PARA NIÑOS

A las 16.45 h, Daisie Faye, de la asociación « Théâtre et Compagnies », anima un taller de iniciación al teatro sobre el tema de Halloween. Los niños que lo deseen podrán inscribirse en un curso de teatro del 1 al 4 de noviembre.

JUEGOS DE MESA EN FAMILIA

Los juegos de mesa para niños (a partir de 3 años) estarán a disposición de las familias durante toda la tarde, en régimen de autoservicio: el Juego del Fantasma, la Caza del Monstruo y el Cluedo.

An einem Wettbewerb um den besten Gruselkürbis oder an einem Workshop zur Herstellung von Gruselmasken teilnehmen? Sich in der Gruppe bei einem Gesellschaftsspiel oder einer Theatereinführung amüsieren? Warum wählen Sie! Der Kulturraum Le Villare wird für einen Tag lang in den Farben von Halloween erstrahlen und spuken. Auf dem Programm steht eine Vielzahl von Aktivitäten für kleine Monster jeden Alters :

KÜRBISWETTBEWERB

– Von 10:15 bis 11:45 Uhr: Nachdem Sie ihn gebastelt haben, begeben Sie sich in den ersten Stock des Villare, um Ihre Kürbisse abzugeben

– Von 14:00 bis 16:00 Uhr: Abstimmung über Ihre 3 Lieblingskürbisse!

– Um 16.30 Uhr: Preisverleihung

GRUSELIGE LESUNGEN FÜR KINDER

– Von 14.15 bis 14.45 Uhr: Animierte Lesung von « Halloween au Bal des Citrouilles » von Joëlle Ortega-Valverde durch die Autorin selbst.

KREATIVWORKSHOPS FÜR KINDER

– Von 15:00 bis 16:15 Uhr: Ein Workshop zum Verzieren von Papiermasken und ein Workshop zum Erstellen von Filzmasken.

Kinder unter 7 Jahren müssen begleitet werden.

EINFÜHRUNG IN DAS KINDERTHEATER

Um 16.45 Uhr leitet Daisie Faye vom Verein « Théâtre et Compagnies » einen Workshop zur Einführung in das Theaterspiel zum Thema Halloween. Kinder, die Spaß daran haben, können sich anschließend vom 1. bis 4. November für einen Theaterkurs anmelden.

GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR DIE GANZE FAMILIE

Den ganzen Nachmittag über stehen den Familien Gesellschaftsspiele für Kinder (ab 3 Jahren) zur Selbstbedienung zur Verfügung: Gespensterspiel, Monsterjagd und Cluedo.

