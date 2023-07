9e Salon du livre de Villers-sur-Mer 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 30 septembre 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Créé en 2015, le salon invite chaque année une quarantaine d’auteurs et personnalités à profiter d’un dimanche en bord de mer pour rencontrer et échanger avec leurs lecteurs. Le thème du salon, placé sous le parrainage de Claude Lelouch est depuis la création le titre de l’un de ses films.

Roman, polar, bande dessinée, livres jeunesse… par curiosité ou par connaissance, ils sont des centaines à pousser les portes du Villare et à repartir avec un livre sous le bras, dédicacé par leur auteur préféré ou par celui avec qui ils auront pu partager un moment de littérature..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

26 Rue du Général de Gaulle Le Villare

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Created in 2015, the fair invites each year about forty authors and personalities to enjoy a Sunday by the sea to meet and exchange with their readers. The theme of the show, placed under the patronage of Claude Lelouch is since the creation the title of one of his films.

Novels, thrillers, comic books, children’s books? out of curiosity or knowledge, hundreds of people push the doors of the Villare and leave with a book under their arm, signed by their favorite author or by the one with whom they have shared a moment of literature.

Creada en 2015, la feria invita cada año a unos cuarenta autores y personalidades a aprovechar un domingo junto al mar para encontrarse e intercambiar con sus lectores. El tema de la feria, puesta bajo el patrocinio de Claude Lelouch, ha sido el título de una de sus películas desde su creación.

Novelas, thrillers, cómics, libros infantiles… por curiosidad o por conocimiento, cientos de personas empujan las puertas del Villare y salen con un libro bajo el brazo, firmado por su autor favorito o por la persona con la que han compartido un momento de literatura.

Die 2015 ins Leben gerufene Messe lädt jedes Jahr rund 40 Autoren und Persönlichkeiten ein, einen Sonntag am Meer zu genießen, um ihre Leser zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Das Thema der Messe, die unter der Schirmherrschaft von Claude Lelouch steht, ist seit ihrer Gründung der Titel eines seiner Filme.

Ob Roman, Krimi, Comic oder Kinderbuch – aus Neugierde oder Bekanntschaft öffnen Hunderte die Türen der Villare und verlassen sie mit einem Buch unter dem Arm, das von ihrem Lieblingsautor oder demjenigen, mit dem sie einen Moment der Literatur teilen konnten, signiert wurde.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité