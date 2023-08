Exposition : « Une vie de poésie et de peinture – une inspiration normande » 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 31 août 2023, Villers-sur-Mer.

Roger Gonnet, peintre et poète, expose son œuvre au Villare. Il revient à sa source d’inspiration normande, pour nous proposer un voyage au cœur du Pays d’Auge.

Toute son œuvre (croquis, pastels ou peintures), picturale comme poétique, cherche à capter l’essence des choses, par la courbe d’une silhouette ou les aplats de couleur et ne s’attardant pas sur le détail. En effet, sa peinture se nourrit de son vécu, sa sensibilité, sa culture. Il peint pour exprimer ce qui l’exalte. On est ému par l’effet des couleurs, par l’harmonie des rouges carminés, des bleus intenses ou pastels, par la transparence, dans laquelle il nous plonge. Au travers de ses toiles il dit la vie, l’homme, le dialogue, le feu qui nous habite, la lumière ou un simple éclat. Il symbolise l’ascendance, le morcellement, mais aussi la sensualité, le désir. Mais qu’importe, car il nous veut libre d’avoir notre propre lecture pourvu qu’elle nous fasse vibrer. Cette exposition saura vous toucher.

« Ma peinture est très intuitive et j’aime en décrire la genèse : en premier lieu, le travail des fonds faits de pigments dissous dans un medium et étalés sur la toile encollée de papiers déchirés. C’est sur cette structure séchée que je travaille à l’huile pour dégager un sens, une harmonie de couleurs et de forme ».

Painter and poet Roger Gonnet exhibits his work at Villare. He returns to his source of inspiration in Normandy, to take us on a journey to the heart of the Pays d?Auge.

All his work (sketches, pastels or paintings), both pictorial and poetic, seeks to capture the essence of things, through the curve of a silhouette or the flatness of color, without dwelling on detail. Indeed, his painting draws on his experience, sensitivity and culture. He paints to express what moves him. We are moved by the effect of the colors, by the harmony of carmine reds, intense blues or pastels, by the transparency in which he immerses us. Through his canvases, he expresses life, man, dialogue, the fire that inhabits us, light or a simple glow. He symbolizes ascendancy, fragmentation, but also sensuality and desire. But it doesn’t matter, because he wants us to be free to make our own reading, as long as it thrills us. This exhibition is sure to move you.

« My painting is very intuitive, and I like to describe its genesis: first of all, the work on the backgrounds made of pigments dissolved in a medium and spread over the canvas glued with torn paper. It is on this dried structure that I work in oils to create meaning, a harmony of color and form.

Open Tuesday to Saturday.

Roger Gonnet, pintor y poeta, expone en Le Villare. Vuelve a su fuente de inspiración normanda para llevarnos de viaje al corazón del Pays d’Auge.

Toda su obra (bocetos, pasteles o pinturas), tanto pictórica como poética, busca captar la esencia de las cosas, a través de la curva de una silueta o los tintes planos del color, sin detenerse en los detalles. De hecho, su pintura se nutre de su experiencia, su sensibilidad y su cultura. Pinta para expresar lo que le conmueve. Nos conmueve el efecto de los colores, la armonía de rojos carmín, azules intensos o pasteles, la transparencia en la que nos sumerge. A través de sus lienzos, expresa la vida, las personas, el diálogo, el fuego que nos habita, la luz o un simple destello. Simboliza la ascensión y la fragmentación, pero también la sensualidad y el deseo. Pero no importa, porque quiere que seamos libres de hacer nuestra propia interpretación, siempre que nos conmueva. Esta exposición le conmoverá.

« Mi pintura es muy intuitiva y me gusta describir su génesis: en primer lugar, el trabajo sobre los fondos a base de pigmentos disueltos en un médium y extendidos sobre el lienzo pegado con papel rasgado. Es sobre esta estructura seca sobre la que trabajo al óleo para crear un sentido, una armonía de color y forma.

Abierto de martes a sábado.

Roger Gonnet, Maler und Dichter, stellt sein Werk in Le Villare aus. Er kehrt zu seiner normannischen Inspirationsquelle zurück, um uns eine Reise ins Herz des Pays d’Auge vorzuschlagen.

Sein gesamtes Werk (Skizzen, Pastelle und Gemälde), sowohl malerisch als auch poetisch, versucht, das Wesen der Dinge einzufangen, durch die Kurve einer Silhouette oder durch Farbflächen, und hält sich nicht mit Details auf. Seine Malerei ist geprägt von seinen Erfahrungen, seiner Sensibilität und seiner Kultur. Er malt, um das auszudrücken, was ihn begeistert. Die Wirkung der Farben, die Harmonie von Karminrot, intensiven Blau- und Pastelltönen und die Transparenz, in die er uns eintauchen lässt, berühren uns. Seine Gemälde erzählen vom Leben, vom Menschen, vom Dialog, vom Feuer, das in uns wohnt, vom Licht oder von einem einfachen Glanz. Er symbolisiert die Abstammung, die Zerstückelung, aber auch die Sinnlichkeit und das Verlangen. Aber das ist egal, denn es will uns die Freiheit geben, unsere eigene Interpretation zu haben, solange sie uns zum Schwingen bringt. Diese Ausstellung wird Sie berühren.

« Meine Malerei ist sehr intuitiv und ich beschreibe gerne ihre Entstehung: Zunächst die Arbeit mit den Grundierungen, die aus in einem Medium aufgelösten Pigmenten bestehen und auf die mit gerissenem Papier beklebte Leinwand aufgetragen werden. Auf dieser getrockneten Struktur arbeite ich mit Ölfarbe, um einen Sinn, eine Harmonie von Farben und Formen zu finden.

Geöffnet von Dienstag bis Samstag.

