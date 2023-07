Exposition : Bonheurs Partagés 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 24 août 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Quatre artistes aux univers à la fois différents et complémentaires regroupés pour transmettre leur amour de l’art. Les aquarelles et calligraphies chinoises de Xiu Chen, la technique du Pouring autour de tableaux pour Vincent Soyer, de bijoux pour Cintia Buyse et de meubles atypiques pour Lise Grodent..

Vendredi 2023-08-24 14:00:00 fin : 2023-08-29 12:30:00. .

26 Rue du Général de Gaulle Le Villare – Centre culturel

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Four artists from different yet complementary worlds come together to share their love of art. Xiu Chen’s Chinese watercolors and calligraphy, Vincent Soyer’s Pouring technique around paintings, Cintia Buyse’s jewelry and Lise Grodent’s atypical furniture.

Cuatro artistas de procedencias diferentes pero complementarias se han reunido para compartir su amor por el arte. Las acuarelas y caligrafías chinas de Xiu Chen, la técnica de vertido en torno a cuadros de Vincent Soyer, las joyas de Cintia Buyse y los muebles atípicos de Lise Grodent.

Vier Künstler mit unterschiedlichen und zugleich komplementären Welten, die sich zusammengefunden haben, um ihre Liebe zur Kunst weiterzugeben. Die chinesischen Aquarelle und Kalligraphien von Xiu Chen, die Pouring-Technik rund um Bilder von Vincent Soyer, Schmuck von Cintia Buyse und atypische Möbel von Lise Grodent.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité