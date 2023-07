Exposition : La passion du chevalet 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 17 août 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Trois peintre, amis de longue date, unis par la même « passion du chevalet », ont décidé de mettre en lumière la peinture sous toutes ses formes le temps d’une exposition. Chacun, à sa façon, aborde des sujets très variés comme le Pays d’Auge, la vie d’hier et d’aujourd’hui, la femme, les animaux, la flore et la nature, la mer et ses reflets. Daniel Derasse, Marie Buffet et Alexis offrent ainsi un voyage aux multiples facettes dans la couleur et le temps..

Vendredi 2023-08-17 10:00:00 fin : 2023-08-21 19:00:00. .

26 Rue du Général de Gaulle Le Villare – Centre culturel

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Three painters, long-time friends united by the same « passion for the easel », have decided to put the spotlight on painting in all its forms for the duration of an exhibition. Each, in his or her own way, tackles a wide variety of subjects, including the Pays d’Auge, life in the past and present, women, animals, flora and nature, the sea and its reflections. Daniel Derasse, Marie Buffet and Alexis offer a multifaceted journey through color and time.

Tres pintores, amigos desde hace mucho tiempo y unidos por la misma « pasión por el caballete », han decidido poner de relieve la pintura en todas sus formas durante una exposición. Cada uno, a su manera, aborda un amplio abanico de temas: el Pays d’Auge, la vida en el pasado y en el presente, las mujeres, los animales, la flora y la naturaleza, el mar y sus reflejos. Daniel Derasse, Marie Buffet y Alexis ofrecen un viaje polifacético a través del color y el tiempo.

Drei Maler, langjährige Freunde, die die gleiche « Leidenschaft für die Staffelei » verbindet, haben beschlossen, die Malerei in all ihren Formen für die Dauer einer Ausstellung ins Rampenlicht zu stellen. Jeder von ihnen behandelt auf seine Weise sehr unterschiedliche Themen wie das Pays d’Auge, das Leben gestern und heute, Frauen, Tiere, Flora und Natur, das Meer und seine Spiegelungen. Daniel Derasse, Marie Buffet und Alexis bieten somit eine facettenreiche Reise durch die Farben und die Zeit.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité