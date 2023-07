Exposition : Dialogue avec la nature 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 3 août 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

C’est à travers leurs toiles que les artistes, Abdolreza Sarrafi et Monique Marie, dialoguent avec la nature. Inspiré des grands maitres flamands et impressionnistes, Sarrafi recherche le coté intimiste et complexe de la nature morte avec un style hyperréaliste, qui montre pour mieux cacher. Marie, de son coté, peint la nature avec la finesse et l’harmonie des impressionnistes par le biais d’une palette faite de coloris délicats..

Vendredi 2023-08-03 10:00:00 fin : 2023-08-16 12:30:00. .

26 Rue du Général de Gaulle Le Villare – Centre culturel

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Through their canvases, artists Abdolreza Sarrafi and Monique Marie engage in a dialogue with nature. Inspired by the great Flemish and Impressionist masters, Sarrafi seeks out the intimacy and complexity of still life with a hyper-realist style that shows to better hide. Marie, on the other hand, paints nature with the finesse and harmony of the Impressionists, using a palette of delicate colors.

A través de sus lienzos, los artistas Abdolreza Sarrafi y Monique Marie entablan un diálogo con la naturaleza. Inspirado en los grandes maestros flamencos e impresionistas, Sarrafi busca el lado íntimo y complejo de la naturaleza muerta con un estilo hiperrealista que muestra para ocultar. Marie, por su parte, pinta la naturaleza con la delicadeza y la armonía de los impresionistas, utilizando una paleta de colores delicados.

Durch ihre Gemälde treten die Künstler Abdolreza Sarrafi und Monique Marie in einen Dialog mit der Natur. Inspiriert von den großen flämischen und impressionistischen Meistern, sucht Sarrafi die intime und komplexe Seite des Stilllebens mit einem hyperrealistischen Stil, der zeigt, um besser zu verbergen. Marie hingegen malt die Natur mit der Feinheit und Harmonie der Impressionisten, indem sie eine Palette mit zarten Farben verwendet.

