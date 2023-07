Exposition : Les verticales et les horizontales s’entremêlent 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 27 juillet 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Les horizontales des risées maritimes, la ville avec ses verticales et les obliques des reliefs, voici les lignes qui inspirent les univers de la peintre Claudine Arras et de la sculptrice Danièle Vogler..

Vendredi 2023-07-27 10:00:00 fin : 2023-08-01 19:00:00. .

26 Rue du Général de Gaulle Le Villare – Centre culturel

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



The horizontals of the sea, the city with its verticals and the obliques of relief: these are the lines that inspire the worlds of painter Claudine Arras and sculptor Danièle Vogler.

Las horizontales del mar, la ciudad con sus verticales y los oblicuos del relieve: éstas son las líneas que inspiran el universo de la pintora Claudine Arras y la escultora Danièle Vogler.

Die Horizontalen der Meeresregen, die Stadt mit ihren Vertikalen und die Schrägen der Reliefs – das sind die Linien, die die Welten der Malerin Claudine Arras und der Bildhauerin Danièle Vogler inspirieren.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité