Stage de dessin et peinture – adultes (+16 ans) 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer, 10 juillet 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Stage de dessin et peinture pour les adolescents et les adultes pendant tout l’été.

5 séances du lundi au vendredi de 11h à 12h15..

Lundi 2023-07-10 11:00:00 fin : 2023-07-14 12:15:00. EUR.

26 rue du Général de Gaulle Le Villare

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Drawing and painting courses for teenagers and adults throughout the summer.

5 sessions Monday to Friday, 11am to 12:15pm.

Cursos de dibujo y pintura para adolescentes y adultos durante todo el verano.

5 sesiones de lunes a viernes de 11h a 12h15.

Zeichen- und Malkurse für Jugendliche und Erwachsene während des ganzen Sommers.

5 Sitzungen von Montag bis Freitag von 11:00 bis 12:15 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité