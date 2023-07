Le Safran des Ardennes 26 rue du docteur Roux Aiglemont, 12 juillet 2023, Aiglemont.

Aiglemont,Ardennes

Aurélie vous fera découvrir la fleur si singulière qu’est le safran. Au programme, histoire, culture, utilisation du safran, distinction du vrai et du faux safran, dégustation de produits safranés. Venez vous essayer à la récolte et à l’émondage du crocus sativus pendant la période d’octobre et novembre, sur simple appel téléphonique..

26 rue du docteur Roux

Aiglemont 08090 Ardennes Grand Est



Aurélie will make you discover the unique flower that is saffron. On the program, history, culture, use of saffron, distinction between true and false saffron, tasting of saffron products. Come and try your hand at harvesting and pruning the crocus sativus during October and November, just a phone call away.

Aurélie le presentará la flor única del azafrán. En el programa, la historia, la cultura, el uso del azafrán, la distinción entre el azafrán auténtico y el falso, la degustación de productos con azafrán. Ven a probar tu mano en la cosecha y poda del crocus sativus durante octubre y noviembre, sólo tienes que llamarnos.

Aurélie wird Sie mit der einzigartigen Blume Safran vertraut machen. Auf dem Programm stehen Geschichte, Anbau, Verwendung von Safran, Unterscheidung von echtem und falschem Safran sowie die Verkostung von Safranprodukten. Versuchen Sie sich im Oktober und November an der Ernte und dem Beschneiden des Krokus sativus, rufen Sie uns einfach an.

