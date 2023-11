CONCERT – JEUDI DE LA CULTURE – LES 4 EPICES & GENE 26 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy, 7 décembre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Aprés dix années passées à Essey, Gene revient pour un soir le temps de partager avec le public ses Chan sons Guitares. Nature, voyages, en fance, hauts et bas de la vie… Ah! Si les mots parvenaient à capturer toutes nos émotions ! Les siennes, les nôtres… Pour une soirée de tendresse, d’humour, de complicité peut-être ? D’humanité à coup sûr ! Le groupe À Quatre Épices c’est surtout quatre copains qui ont envie de partager leur goût du chant. Quatre épices en cuisine, c’est quatre saveurs; ici, c’est quatre personnalités, quatre voix qui se mêlent, s’entremêlent suivant le fil d’une belle mélodie, d’un beau texte, d’un bel arrangement.. Tout public

Jeudi 2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 21:30:00. 0 EUR.

26 rue du Chanoine Laurent Salon du Haut Château

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



After ten years in Essey, Gene returns for one evening to share his Chan sons Guitares with the public. Nature, travel, France, the ups and downs of life? If only words could capture all our emotions! His, ours? For an evening of tenderness, humor, complicity perhaps? Humanity, for sure! The group À Quatre Épices is above all four friends who want to share their love of singing. Four spices in the kitchen means four flavors; here, it’s four personalities, four voices that mingle and intermingle, following the thread of a beautiful melody, a beautiful text, a beautiful arrangement.

Después de diez años en Essey, Gene vuelve por una noche para compartir con el público su Chan sons Guitares. La naturaleza, los viajes, Francia, los altibajos de la vida.. ¡Ojalá las palabras pudieran captar todas nuestras emociones! ¿Las suyas, las nuestras? ¿Para una velada de ternura, de humor, de complicidad quizás? Humanidad, ¡seguro! El grupo À Quatre Épices es ante todo cuatro amigos que quieren compartir su amor por el canto. Cuatro especias en la cocina significan cuatro sabores; aquí, son cuatro personalidades, cuatro voces que se mezclan y entremezclan, siguiendo el hilo de una bella melodía, de un bello texto, de un bello arreglo.

Nach zehn Jahren in Essey kehrt Gene für einen Abend zurück, um mit dem Publikum seine Chan-Klänge auf der Gitarre zu teilen. Natur, Reisen, Frankreich, die Höhen und Tiefen des Lebens? Ach, wenn Worte doch all unsere Emotionen einfangen könnten! Seine, unsere? Für einen Abend voller Zärtlichkeit, Humor, Komplizenschaft vielleicht? Ganz sicher aber Menschlichkeit! Die Gruppe À Quatre Épices besteht vor allem aus vier Freunden, die ihre Freude am Singen mit anderen teilen möchten. Vier Gewürze in der Küche sind vier Geschmacksrichtungen; hier sind es vier Persönlichkeiten, vier Stimmen, die sich vermischen und miteinander verschmelzen, um einer schönen Melodie, einem schönen Text oder einem schönen Arrangement zu folgen.

