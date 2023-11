Marché de Noël de l’école Sainte-Anne 26 rue du Calvaire Asserac Catégories d’Évènement: Asserac

Loire-Atlantique Marché de Noël de l’école Sainte-Anne 26 rue du Calvaire Asserac, 15 décembre 2023, Asserac. Marché de Noël de l’école Sainte-Anne Vendredi 15 décembre, 18h00 26 rue du Calvaire Vente de livres, de friandises et d’objets fabriqués par les enfants.

Flashmob des enfants à 18h

Visite du Père Noël

Chocolat et vin chaud, galettes/saucisses 26 rue du Calvaire Cour de l’école 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-de-l-ecole-sainte-anne-asserac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

