Veillée de Noël avec Roland Engel 26 rue des Vosges Molsheim, 2 décembre 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Chants de Noël en alsacien et en français.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

26 rue des Vosges

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Christmas carols in Alsatian and French

Villancicos en alsaciano y francés

Weihnachtslieder auf Elsässisch und Französisch

