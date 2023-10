VIDE-ÉCOLE, VIDE SALLES DE CLASSES 26 rue des Muriers Luçon, 7 octobre 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

L’école de la Sainte-Famille vide ses salles de classes de son site rue du Murier, samedi 7 octobre de 8h à 17h..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

26 rue des Muriers École de la Sainte-Famille

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



École de la Sainte-Famille is emptying its classrooms on rue du Murier, Saturday October 7 from 8am to 5pm.

La escuela Sainte-Famille vacía sus aulas de la rue du Murier el sábado 7 de octubre de 8.00 a 17.00 horas.

Die Schule der Heiligen Familie räumt am Samstag, den 7. Oktober von 8.00 bis 17.00 Uhr ihre Klassenzimmer an ihrem Standort in der Rue du Murier.

Mise à jour le 2023-10-03 par Vendée Expansion