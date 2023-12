Atelier dégustation : vins, fromages et plaisirs sucrés d’Alsace 26 rue des merles Mittelwihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Venez déguster l’Alsace au domaine viticole le clos des terres brunes.

Vigneron de père en fils depuis 1784, le domaine viticole le Clos des terres brunes à Mittelwihr vous invite pour une visite de leur cave avec dégustation sur le thème de Noël. Au programme : Visite de la cave avec explications par le vigneron,

Un Crémant pour ouvrir les papilles,

Deux vins associés à deux fromages régionaux (Bargkas et Munster),

Deux vins associés à deux desserts régionaux (Bredele de Noël maison et Kougelhopf),

Un Vendange Tardive pour clôturer la dégustation. EUR.

26 rue des merles

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est

