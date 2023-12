CINE-OFF – Bléré – Séance de 14 h 30 26 Rue des Déportés Bléré, 9 janvier 2024, Bléré.

Bléré Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 14:30:00

fin : 2024-01-09 16:00:00

Mardi 9 janvier 2024 : CINÉ OFF – séance de 14 h 30

LA TRESSE

Comédie dramatique : 1h 59min

De Laetitia Colombani

Avec Kim Raver, Fortiní Peluso, Mia Maelzer.

Mardi 9 janvier 2024 : CINÉ OFF – séance de 14 h 30

LA TRESSE

Comédie dramatique : 1h 59min

De Laetitia Colombani

Avec Kim Raver, Fortiní Peluso, Mia Maelzer

Mardi 9 janvier 2024 : CINÉ OFF – séance de 14 h 30

LA TRESSE

Comédie dramatique : 1h 59min

De Laetitia Colombani

Avec Kim Raver, Fortiní Peluso, Mia Maelzer

Synopsis :

Inde : Smita rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.

Italie : Quand son père se blesse dans son atelier Giulia découvre que l’entreprise familiale est ruinée.

Canada : Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier ; Trois combats à mener.

Tarifs :

Tarif unique : 6 €

– 14 ans : 4,50 €

6 EUR.

26 Rue des Déportés

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-19 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER