CINE-OFF – Bléré – Séance de 14 h 30 26 Rue des Déportés Bléré Catégories d’Évènement: Bléré

Indre-et-Loire CINE-OFF – Bléré – Séance de 14 h 30 26 Rue des Déportés Bléré, 14 novembre 2023, Bléré. Bléré,Indre-et-Loire Mardi 14 novembre 2023 : CINÉ OFF – séance de 14 h 30 MARIE LINE ET LE JUGE.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 16:00:00. 6 EUR.

26 Rue des Déportés

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Tuesday, November 14, 2023: CINÉ OFF – 2:30 p.m. session MARIE LINE AND THE JUDGE Martes 14 de noviembre de 2023: CINÉ OFF – Proyección a las 14.30 horas MARIE LINE Y EL JUEZ Dienstag, 14. November 2023: CINÉ OFF – Sitzung um 14.30 Uhr MARIE LINE UND DER RICHTER Mise à jour le 2023-10-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER Détails Catégories d’Évènement: Bléré, Indre-et-Loire Autres Lieu 26 Rue des Déportés Adresse 26 Rue des Déportés Ville Bléré Departement Indre-et-Loire Lieu Ville 26 Rue des Déportés Bléré latitude longitude 47.329625;0.991074

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blere/