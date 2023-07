Atelier des Fleurs Séchées 26, Rue d’en Haut Illy, 12 juillet 2023, Illy.

Illy,Ardennes

Producteurs de fleurs séchées depuis 33 ans, nous cultivons, séchons et transformons une trentaine de variétés de fleurs. Nous assurons également la vente !Ces activités nous occupent, mon mari et moi, à plein temps !Nous vous recevons dans notre atelier car nous adhérons à ce projet de personnes passionnées, et que nous sommes déjà dans une démarche d’accueil. Nous voulons faire connaitre l’agriculture !Venez voir dans nos campagnes, il est possible de vivre autrement et de vivre heureux ! Il y a de la place, osez !.

26, Rue d’en Haut

Illy 08200 Ardennes Grand Est



Producers of dried flowers for 33 years, we cultivate, dry and transform about thirty varieties of flowers. These activities keep my husband and I busy full time! We welcome you in our workshop because we are passionate about this project and we are already in the process of welcoming you. We want to make agriculture known! Come and see in our countryside, it is possible to live differently and to live happily! There is room, dare!

Llevamos 33 años produciendo flores secas, cultivando, secando y procesando unas treinta variedades de flores. También vendemos nuestras flores, ¡lo que nos mantiene ocupados a mi marido y a mí! Nos gustaría darles la bienvenida a nuestro taller porque nos apasiona este proyecto, y ya estamos en proceso de acoger a la gente. ¡Queremos dar a conocer la agricultura! ¡Venga a ver en nuestro campo que es posible vivir de otra manera y vivir feliz! Hay espacio, ¡atrévete!

Wir sind seit 33 Jahren Produzenten von Trockenblumen. Wir züchten, trocknen und verarbeiten ca. 30 verschiedene Blumensorten. Wir verkaufen auch Blumen!Diese Aktivitäten beschäftigen meinen Mann und mich ganztägig!Wir empfangen Sie in unserem Atelier, weil wir dieses Projekt von leidenschaftlichen Menschen unterstützen und bereits Gastgeber sind. Wir wollen die Landwirtschaft bekannt machen!Kommen Sie und sehen Sie, dass es auf dem Land möglich ist, anders und glücklich zu leben! Es gibt Platz, trauen Sie sich!

