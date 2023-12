Stade Brestois 29 – Metz 26 Rue de Quimper Brest Catégories d’Évènement: Brest

Stade Brestois 29 – Metz 26 Rue de Quimper Brest, 7 avril 2024, Brest.

Début : 2024-04-07 20:00:00

fin : 2024-04-07 . Le stade Brestois reçoit le FC Metz dans le cadre de la 28ème journée du championnat de Ligue 1 Uber Eats. .

26 Rue de Quimper Stade Francis Le Blé

Brest 29200 Finistère Bretagne

