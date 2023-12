Cet évènement est passé SOIRÉE KARAOKÉ 26 rue de Lorraine Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

Vosges SOIRÉE KARAOKÉ 26 rue de Lorraine Saint-Maurice-sur-Moselle, 22 décembre 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle. Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-22 21:00:00

fin : 2023-12-22 Soirée karaoké sur le thème du pull moche de Noël..

Soirée karaoké sur le thème du pull moche de Noël.Tout public 0 EUR.

26 rue de Lorraine Bar « le Calice »

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle, Vosges Autres Code postal 88560 Lieu 26 rue de Lorraine Adresse 26 rue de Lorraine Bar "le Calice" Ville Saint-Maurice-sur-Moselle Departement Vosges Lieu Ville 26 rue de Lorraine Saint-Maurice-sur-Moselle Latitude 47.8559709119225 Longitude 6.82026698650818 latitude longitude 47.8559709119225;6.82026698650818

26 rue de Lorraine Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sur-moselle/