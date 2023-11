Hommage à La Callas ! Elle aurait eu 100 ans ! 26 rue de l’hôtel de ville Valréas, 2 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Elles en Caractères vous propose un nouveau rendez-vous, le samedi 2 décembre, à 16h au Café de la Paix, rue de l’hôtel de ville à Valréas, pour célébrer les 100 ans de la naissance de Maria Callas..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

26 rue de l’hôtel de ville Café de la Paix

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Elles en Caractères invites you to a new rendezvous, on Saturday December 2, at 4pm at the Café de la Paix, rue de l’hôtel de ville in Valréas, to celebrate the 100th anniversary of the birth of Maria Callas.

Elles en Caractères organiza un nuevo acto el sábado 2 de diciembre a las 16.00 horas en el Café de la Paix, rue de l’hôtel de ville de Valréas, para celebrar el centenario del nacimiento de Maria Callas.

Elles en Caractères schlägt Ihnen ein neues Treffen am Samstag, den 2. Dezember, um 16 Uhr im Café de la Paix, rue de l’hôtel de ville in Valréas vor, um den 100. Jahrestag der Geburt von Maria Callas zu feiern.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes