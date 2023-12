SORTIE NATURE, NATURE SAUVAGE A LA FERME 26 rue de l’Estuaire L’Aiguillon-la-Presqu’île, 13 septembre 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-13 09:00:00

fin : 2023-09-13 11:00:00

Nature sauvage à la ferme.

Nature sauvage à la ferme

Lors de cette sortie avec la LPO Vendée, venez découvrir la production de fleurs comestibles de la ferme « l’AB de l’Aiguillon » et de sa biodiversité (oiseaux, plantes, insectes…). Ce sera l’occasion de faire le lien entre l’installation paysanne, la protection de la nature et nos choix de consommateur.

Sortie en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais poitevin.

.

26 rue de l’Estuaire Ferme de l’AB de l’Aiguillon

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par Vendée Expansion