Preignac Théâtre d’ombre 26 Rue de la République Preignac, 22 septembre 2023, Preignac. Preignac,Gironde Enfant d’éléphant par Les Lubies

Théâtre d’ombre -jeune publique.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

26 Rue de la République salle des fêtes

Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enfant d’éléphant by Les Lubies

Shadow theater for young audiences Enfant d’éléphant de Les Lubies

Teatro de sombras para público infantil Enfant d’éléphant par Les Lubies (Elefantenkind)

