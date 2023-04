À la découverte de Batz-sur-Mer et ses mystères – Circuit Baludik 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

À la découverte de Batz-sur-Mer et ses mystères – Circuit Baludik 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 1 janvier 2023, . À la découverte de Batz-sur-Mer et ses mystères – Circuit Baludik 1 janvier – 31 décembre 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Gratuit: 0 L’Office de tourisme de Batz-sur-Mer a le plaisir de vous faire découvrir les richesses de son patrimoine, dans un circuit ludique, sur smartphone ! _Rendez-vous sur le parvis de la Salle des Fêtes, au 26 rue de la Plage, _pour débuter une aventure haute en couleurs ! Vous déambulerez dans les nombreux coins et recoins de la commune : 5 kilomètres sont à parcourir pour mener à bien cette enquête! Le parcours peut être réalisé en plusieurs fois, la progression est enregistrée. Ainsi, vous pourrez reprendre votre chemin là où vous l’aviez arrêté ! 1- Téléchargez l’application Baludik. **

Possibilité de jouer sans compte et hors connexion une fois le circuit téléchargé.

**2- Zoomez sur Batz-sur-Mer et découvrez le circuit

(Selon les évènements, il est possible que vous trouviez d’autres circuits). Alors n’attendez plus et partez à la découverte de notre Petite Cité de Caractère ! 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 44740 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/a-la-decouverte-de-batz-sur-mer-et-ses-mysteres-circuit-baludik-baludik2022.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-01T09:00:00+01:00 – 2023-01-01T19:00:00+01:00

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00 CULTURE FAMILLE

Détails Autres Lieu 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Adresse 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Lieu Ville 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//