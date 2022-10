La Légende de Cyrilla – Celtomania 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

MERCREDI 26 OCTOBRE À 15H30 – SALLE DES FÊTES LA LÉGENDE DE CYRILLA – JEUNE PUBLIC à partir de 4 ans Une aventure musicale sur une terre celtique, peuplée d’êtres féériques. Aidez Cyrilla … 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 26 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 44740 MERCREDI 26 OCTOBRE À 15H30 – SALLE DES FÊTES

LA LÉGENDE DE CYRILLA – JEUNE PUBLIC à partir de 4 ans Une aventure musicale sur une terre celtique, peuplée d’êtres féériques. Aidez Cyrilla et ses amis à sauver la forêt menacée par un mystérieux sorcier !

Cyrilla, une jeune fille singulière, voit sa vie basculer lorsque Flume le lutin vient à sa rencontre : d’après la prophétie, elle seule peut sauver la forêt… Pour mener à bien sa mission, notre héroïne aura besoin de l’aide des enfants. Parviendra-t-elle à affronter Verbouc, le terrible sorcier sur la Terre du Grand Menhir ? La prophétie promet à Cyrilla un destin bien merveilleux. Venez découvrir en famille l’histoire musicale de Cyrilla et du petit peuple de la forêt !

