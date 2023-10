Cuisinez la Normandie : Gourmandises Ludiques autour des jeux de toupies 26 Rue de la Libération La Haye-Pesnel, 11 novembre 2023, La Haye-Pesnel.

La Haye-Pesnel,Manche

Opération « Cuisinez la Normandie »

Du 28 octobre au 12 novembre 2023, prenez part à l’un des quelques 100 ateliers qui vous sont proposés aux quatre coins de la Normandie, dans des fermes, des restaurants, des associations, etc. Vous apprendrez à sublimer les produits locaux. Parce que cuisiner, c’est bien. Mais cuisiner local, c’est encore mieux !

Pâtissière, sociologue, possédant plus de 200 jeux de société ; Odile vous invite à partager un atelier sur le patrimoine ludique et gourmand

Nous créerons ensemble des toupies en gâteaux aux amandes et noisettes

Le + ludique : découvrir de beaux jeux traditionnels en bois dont les pions sont des toupies et le jeu de jonchet, ancêtre du jeu de mikado

Le + gourmand : également réalisation de mikados

L’atelier s’achèvera sur un temps convivial : jeux et dégustation.

Ouvert à tout public à partir de 8 ans

8 participants maximum.

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 17:00:00. .

26 Rue de la Libération

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie



Operation « Cuisinez la Normandie » (Cook Normandy)

From October 28 to November 12, 2023, take part in one of the 100 or so workshops on offer across Normandy, at farms, restaurants, associations and more. You’ll learn how to make the most of local produce. Because cooking is good. But cooking local is even better!

Pastry chef, sociologist and owner of over 200 board games, Odile invites you to share a workshop on gourmet and playful heritage

Together, we’ll create spinning tops made from almond and hazelnut cakes

The fun bonus: discover beautiful traditional wooden games with spinning tops and the game of jonchet, ancestor of the game of Mikado

The gourmet +: also make mikados

The workshop ends with a convivial time of games and tasting.

Open to all ages 8 and up

8 participants maximum

Campaña « Cocina Normandía

Del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2023, participe en uno de los cerca de 100 talleres propuestos en los cuatro rincones de Normandía, en granjas, restaurantes, asociaciones, etc. Aprenderá a sacar el máximo partido de los productos locales. Porque cocinar es bueno. Pero cocinar localmente es aún mejor

Pastelera, socióloga y propietaria de más de 200 juegos de mesa, Odile le invita a compartir un taller de patrimonio lúdico y gastronómico

Juntos, crearemos peonzas hechas con pasteles de almendras y avellanas

El plus de diversión: descubrir algunos hermosos juegos tradicionales de madera con peonzas como piezas y el juego del jonchet, antepasado del juego del Mikado

El plus gourmet: hacer también mikados

El taller terminará con un momento de convivencia, juegos y degustación.

Abierto a todos a partir de 8 años

8 participantes máximo

Operation « Cuisine la Normandie » (Kochen in der Normandie)

Nehmen Sie vom 28. Oktober bis zum 12. November 2023 an einem der über 100 Workshops teil, die in der ganzen Normandie auf Bauernhöfen, in Restaurants, Vereinen usw. angeboten werden. Sie werden lernen, wie Sie lokale Produkte verfeinern können. Denn Kochen ist gut. Aber lokal zu kochen ist noch besser!

Odile ist Konditorin, Soziologin und besitzt über 200 Gesellschaftsspiele; sie lädt Sie zu einem Workshop über das spielerische und leckere Kulturerbe ein

Wir werden gemeinsam Kreisel aus Mandel- und Haselnusskuchen herstellen

Das spielerische Plus: Entdecken Sie schöne traditionelle Holzspiele, deren Spielfiguren Kreisel sind, und das Spiel Jonchet, einen Vorläufer des Mikado-Spiels

Das + für Genießer: auch Mikados herstellen

Der Workshop endet mit einem gemütlichen Beisammensein: Spiele und Verkostung.

Offen für alle ab 8 Jahren

maximal 8 Teilnehmer

