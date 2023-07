Régate Abers Modélisme et Musée Breton de la Photographie et du Cinéma. 26 rue de la Libération Bourg-Blanc Catégories d’Évènement: Bourg-Blanc

Finistère Régate Abers Modélisme et Musée Breton de la Photographie et du Cinéma. 26 rue de la Libération Bourg-Blanc, 13 juillet 2023, Bourg-Blanc. Bourg-Blanc,Finistère .

2023-07-13 fin : 2023-07-13 17:00:00. .

26 rue de la Libération Près du lac

Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-06-29 par OT PAYS DES ABERS Détails Catégories d’Évènement: Bourg-Blanc, Finistère Autres Lieu 26 rue de la Libération Adresse 26 rue de la Libération Près du lac Ville Bourg-Blanc Departement Finistère Lieu Ville 26 rue de la Libération Bourg-Blanc

26 rue de la Libération Bourg-Blanc Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-blanc/