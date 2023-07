Ateliers Créatifs 26 Rue de la Guérie Coutances, 1 octobre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Ateliers Créatifs pour Tous de 7 ans à 77 ans et plus .

Accessible aux personnes à Mobilité réduites

Différentes Techniques de Peintures sur Différents supports..

Vendredi 2023-10-01 fin : 2023-12-21 . .

26 Rue de la Guérie

Coutances 50200 Manche Normandie



Creative Workshops for all ages 7 to 77 and over.

Accessible to people with reduced mobility

Different painting techniques on different supports.

Talleres creativos para todos, de 7 años a 77 y más.

Accesibles a personas con movilidad reducida

Diferentes técnicas de pintura sobre diferentes soportes.

Kreative Workshops für alle von 7 Jahren bis 77 Jahren und älter.

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Verschiedene Maltechniken auf verschiedenen Untergründen.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche