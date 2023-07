Diffusion de la Collection Nationale #2 26 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript, 16 août 2023, Granzay-Gript.

Granzay-Gript,Deux-Sèvres

Le mercredi 16 et samedi 19 août 2023, de 14h à 18h, venez découvrir la diffusion de la Collection Nationale #2 à la Micro Folie de Granzay-Gript.

Au programme : La Joconde de Léonard de Vinci, Le Déjeuner sur l’herbe d’Edouard Manet ou encore la Nuit Etoilée de Vincent Van Gogh.

Entrée libre..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 18:00:00. EUR.

26 Rue de la Fougeraye Musée Nationale

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Wednesday August 16 and Saturday August 19, 2023, from 2pm to 6pm, come and discover the broadcast of Collection Nationale #2 at the Micro Folie de Granzay-Gript.

On the program: Leonardo da Vinci’s Mona Lisa, Edouard Manet’s Le Déjeuner sur l’herbe and Vincent Van Gogh’s Starry Night.

Free admission.

El miércoles 16 y el sábado 19 de agosto de 2023, de 14:00 a 18:00 horas, venga a descubrir la difusión de la Collection Nationale #2 en el Micro Folie de Granzay-Gript.

En el programa: La Gioconda de Leonardo da Vinci, Le Déjeuner sur l’herbe de Edouard Manet y La noche estrellada de Vincent Van Gogh.

Entrada gratuita.

Am Mittwoch, den 16. und Samstag, den 19. August 2023, von 14:00 bis 18:00 Uhr, können Sie die Ausstrahlung der Collection Nationale #2 in der Micro Folie in Granzay-Gript erleben.

Auf dem Programm stehen : Leonardo da Vincis Mona Lisa, Edouard Manets Le Déjeuner sur l’herbe oder Vincent Van Goghs Sternennacht.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Niort Marais Poitevin