Diffusion de la Collection Union Européenne 26 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript, 9 août 2023, Granzay-Gript.

Granzay-Gript,Deux-Sèvres

Le 09 et 12 août 2023, rendez-vous à la Micro Folie de Granzay-Gript pour la diffusion de la Collection Union Européenne, de 14h à 18h.

Au programme : le Voyageur contemplant une mer de nuages par Caspar David Friedrich, Bassin aux nymphéas de Claude Monet ou encore la Jeune Fille à la Perle de Johannes Vermeer.

Entrée libre..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 18:00:00. EUR.

26 Rue de la Fougeraye Musée Numérique

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On August 09 and 12, 2023, join us at the Micro Folie de Granzay-Gript for a showing of the European Union Collection, from 2pm to 6pm.

On the program: The Traveler contemplating a sea of clouds by Caspar David Friedrich, Claude Monet’s Bassin aux nymphéas and Johannes Vermeer’s Jeune Fille à la Perle.

Free admission.

Los días 9 y 12 de agosto de 2023, el Micro Folie de Granzay-Gript expondrá la Colección de la Unión Europea de 14:00 a 18:00 horas.

En el programa: El viajero contemplando un mar de nubes de Caspar David Friedrich, Nenúfares de Claude Monet y La joven de la perla de Johannes Vermeer.

Entrada gratuita.

Am 09. und 12. August 2023 treffen Sie sich von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Micro Folie in Granzay-Gript zur Ausstrahlung der Sammlung Europäische Union.

Auf dem Programm stehen: Der Reisende, ein Wolkenmeer betrachtend von Caspar David Friedrich, Bassin aux nymphéas von Claude Monet oder das Junge Mädchen mit der Perle von Johannes Vermeer.

Eintritt frei.

