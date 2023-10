Atelier patine aux Torchons de Paul 26 Rue de la Couronne Pithiviers, 14 octobre 2023, Pithiviers.

Pithiviers,Loiret

Atelier patine animé par l’artiste Dominique Dorseuil dans la boutique des Torchons de Paul..

Samedi 2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 . 25 EUR.

26 Rue de la Couronne

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Patina workshop led by artist Dominique Dorseuil in the Torchons de Paul boutique.

Taller de pátina dirigido por el artista Dominique Dorseuil en la tienda Torchons de Paul.

Patina-Workshop unter der Leitung der Künstlerin Dominique Dorseuil in der Boutique Les Torchons de Paul.

