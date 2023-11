Marché artisanal 26 rue de la Colonie Jullianges, 3 décembre 2023, Jullianges.

Jullianges,Haute-Loire

Ce marché artisanal et de vente à domicile regroupera plusieurs étals de vêtements, chaussures, peinture, déco, jeux, produits bien-être, couture, produits d’entretien, bougies fondants, bijoux, arts floral…

Le Père Noël est aussi invité vers 15 h..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

26 rue de la Colonie Salle polyvalente

Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This craft and home-sale market will feature stalls selling clothes, shoes, paint, decorations, games, wellness products, sewing, cleaning products, candle melts, jewelry, floral art…

Santa Claus is also invited around 3 p.m.

Este mercado de artesanía y venta a domicilio contará con diversos puestos de ropa, zapatos, pintura, decoración, juegos, productos de bienestar, costura, productos de limpieza, velas, bisutería, arte floral, etc.

También se invitará a Papá Noel en torno a las 15.00 horas.

Dieser Kunsthandwerker- und Haustürverkaufsmarkt wird mehrere Stände mit Kleidung, Schuhen, Malerei, Deko, Spielen, Wellnessprodukten, Näharbeiten, Pflegeprodukten, Fondantkerzen, Schmuck, Blumenkunst usw. umfassen.

Gegen 15 Uhr ist auch der Weihnachtsmann eingeladen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay