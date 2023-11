Conférence « Paul Mongeaud, architecte départemental (1887-1923) » à Niort 26 Rue de la Blauderie Niort, 7 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Pendant 36 ans Paul Mongeaud est l’architecte du département des Deux-Sèvres.

Cette conférence retrace le travail de l’architecte Paul Mongeaud, qui a près de 120 constructions à son actif.

Le 7 novembre 2023 à partir de 18h

Hall d’exposition des Archives départementales

26 Rue de la Blauderie, Niort

Entrée libre.

For 36 years, Paul Mongeaud was the architect of the Deux-Sèvres department.

This lecture retraces the work of architect Paul Mongeaud, who has nearly 120 buildings to his credit.

November 7, 2023 from 6pm

Archives départementales exhibition hall

26 Rue de la Blauderie, Niort

Free admission

Durante 36 años, Paul Mongeaud fue el arquitecto del departamento de Deux-Sèvres.

Esta conferencia recorre la obra del arquitecto Paul Mongeaud, que cuenta en su haber con cerca de 120 edificios.

7 de noviembre de 2023 a partir de las 18:00 h

Sala de exposiciones de los Archivos departamentales

rue de la Blauderie 26, Niort

Entrada gratuita

36 Jahre lang war Paul Mongeaud der Architekt des Departements Deux-Sèvres.

Dieser Vortrag zeichnet die Arbeit des Architekten Paul Mongeaud nach, der auf fast 120 Bauwerke zurückblicken kann.

Am 7. November 2023 ab 18 Uhr

Ausstellungshalle des Archives départementales

26 Rue de la Blauderie, Niort

Freier Eintritt

