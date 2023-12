Marché de Noël de l’Ephad Ste Germaine 26 Rue Christophe Collomb Valence, 20 décembre 2023 07:00, Valence.

Valence,Drôme

L’EPHAD St Germaine ouvre ses portes au public et organise son marché de Noël le Mercredi 20 Décembre de 10h à 17h30.



Une animation accordéon sera également proposée avec Claire Alauzen de 14h15 à 17h15.



Ouvert à tous et entrée libre, venez nombreux !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

26 Rue Christophe Collomb Résidences Sainte Germaine

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



EPHAD St Germaine opens its doors to the public and organizes its Christmas market on Wednesday December 20 from 10am to 5:30pm.



Claire Alauzen will be playing the accordion from 2.15pm to 5.15pm.



Open to all and free admission, come one, come all!

EPHAD St Germaine abre sus puertas al público y celebra su mercado navideño el miércoles 20 de diciembre de 10.00 a 17.30 horas.



Además, Claire Alauzen tocará el acordeón de 14.15 a 17.15 h.



Abierto a todos y gratuito, ¡vengan todos!

Das EPHAD St Germaine öffnet seine Türen für die Öffentlichkeit und veranstaltet am Mittwoch, dem 20. Dezember, von 10.00 bis 17.30 Uhr seinen Weihnachtsmarkt.



Von 14.15 bis 17.15 Uhr findet ein Akkordeonkonzert mit Claire Alauzen statt.



Für alle offen und freier Eintritt, kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-12-06 par Valence Romans Tourisme