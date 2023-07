CONCERT – Jazz traditionnel 26 rue Châteaufavier Aubusson Catégories d’Évènement: Aubusson

Groupe – « Francis Fowke Jazz Trio » – Francis Fowke, Etienne Gallitre, Bastien Marchand Organisé par l’association « Culture ton Patrimoine » Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 5 €

Gratuit pour les enfants – 12 ans.

26 rue Châteaufavier Eglise Sainte-Croix

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Jazz New Orleans

Band – « Francis Fowke Jazz Trio » – Francis Fowke, Etienne Gallitre, Bastien Marchand Organized by the « Culture ton Patrimoine » association Full price: 10 ?

Reduced: 5 ?

Free for children under 12 Jazz Nueva Orleans

Grupo – « Francis Fowke Jazz Trio » – Francis Fowke, Etienne Gallitre, Bastien Marchand Organizado por la asociación « Culture ton Patrimoine Precio completo: 10

Entrada reducida: 5

Gratuito para menores de 12 años Jazz aus New Orleans

Gruppe – « Francis Fowke Jazz Trio » – Francis Fowke, Etienne Gallitre, Bastien Marchand Organisiert von der Vereinigung « Culture ton Patrimoine » Voller Tarif: 10 ?

Ermäßigter Tarif : 5 ?

