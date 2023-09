Concert carritatif de musique espagnole 26 RUE CAPONIERE Caen, 8 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le but de soutenir financièrement l’action et les missions des volontaires bénévoles de l’association humanitaire AMKassoumaye (dentaire) auprès des populations sénégalaises les plus reculées de Casamance, un concert de musique espagnole, assorti de lectures en français et en espagnol, vous est offert par 12 musiciens et lecteurs ainsi que des enfants d’une classe de primaire sur un thème approprié et original… les dents ! Celles de l’enfant, du sourire, de la femme, de la faim, et celles qui font si mal !

Venez nombreux découvrir un programme réjouissant et totalement inédit !

Entrée gratuite avec libre participation au profit d’AMK (dentaire).

2023-10-08 17:00:00

26 RUE CAPONIERE Eglise Saint-André (Calvaire saint-Pierre)

Caen 14000 Calvados Normandie



With the aim of financially supporting the work and missions of volunteers from the AMKassoumaye (dental) humanitarian association to help the most remote Senegalese populations of Casamance, a concert of Spanish music, accompanied by readings in French and Spanish, is offered by 12 musicians and readers, as well as children from a primary school class, on an appropriate and original theme… teeth! The child’s, the smile’s, the woman’s, the hunger’s, and the ones that hurt so much!

Come one, come all to discover a delightful and totally original program!

Free admission, with a donation to AMK (dental)

Con el fin de apoyar económicamente el trabajo y las misiones de los voluntarios de la asociación humanitaria AMKassoumaye (dental) que trabajan con las poblaciones senegalesas más alejadas de Casamance, se ofrece un concierto de música española, acompañado de lecturas en francés y español, a cargo de 12 músicos y lectores, así como de niños de una clase de primaria, sobre un tema apropiado y original… ¡los dientes! Los dientes de los niños, los dientes que sonríen, los dientes de las mujeres, los dientes que tienen hambre y ¡los dientes que tanto duelen!

Vengan todos a descubrir un programa delicioso y totalmente original

La entrada es gratuita, con un donativo para AMK (dental)

Um die Arbeit der freiwilligen Helfer der humanitären Organisation AMKassoumaye (Zahnärzte) in den entlegensten Gebieten der Casamance im Senegal finanziell zu unterstützen, bieten 12 Musiker und Vorleser sowie Kinder einer Grundschulklasse ein Konzert mit spanischer Musik und Lesungen auf Französisch und Spanisch zu einem passenden und originellen Thema… Zähne! Die des Kindes, des Lächelns, der Frau, des Hungers und die, die so weh tun!

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie ein erfreuliches und völlig neuartiges Programm!

Freier Eintritt mit freiem Eintritt zugunsten von AMK (Zahnärzte)

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité