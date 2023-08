INAUGURATION EXPO PHOTO EN CHANSON 26 RUE BERNARD DUFORT Dieuze, 1 septembre 2023, Dieuze.

Dieuze,Moselle

L’Inventerre du Pré Vert ouvre son programme d’automne avec une rencontre éclectique ce vendredi 1er septembre à 19h pour l’inauguration de l’exposition photo « Paysages renaturés » du photographe local Daniel Manzi.

Cette soirée permettra la rencontre de la photographie, des textes de Jacques Nimsgerns et les chants interprétés par les artistes présents.. Tout public

Vendredi 2023-09-01 19:00:00 fin : 2023-09-01 21:00:00. 0 EUR.

26 RUE BERNARD DUFORT

Dieuze 57260 Moselle Grand Est



L’Inventerre du Pré Vert opens its autumn program with an eclectic gathering this Friday, September 1 at 7pm for the inauguration of the photo exhibition « Paysages renaturés » by local photographer Daniel Manzi.

The evening will bring together photography, texts by Jacques Nimsgerns and songs performed by the artists present.

L’Inventerre du Pré Vert abre su programación de otoño con un encuentro ecléctico el viernes 1 de septiembre a las 19:00 h para la inauguración de la exposición fotográfica « Paysages renaturés » del fotógrafo local Daniel Manzi.

La velada reunirá fotografías, textos de Jacques Nimsgerns y canciones interpretadas por los artistas presentes.

Das Inventerre du Pré Vert eröffnet sein Herbstprogramm mit einer eklektischen Begegnung am Freitag, den 1. September um 19 Uhr zur Eröffnung der Fotoausstellung « Paysages renaturés » des lokalen Fotografen Daniel Manzi.

An diesem Abend werden die Fotografie, die Texte von Jacques Nimsgerns und die von den anwesenden Künstlern vorgetragenen Lieder aufeinandertreffen.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT DU PAYS SAULNOIS