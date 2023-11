« Noël à l’atelier Terre de Rêves » 26 Route du Pontet Cartelègue, 9 décembre 2023, Cartelègue.

Cartelègue,Gironde

L’atelier Terre de rêves, atelier de céramique à Cartelègue, ouvre pour les premières fois les portes de son atelier pour Noël !

Autour d’un verre de vin chaud ou de jus d’oranges chaud, partez à la découverte de l’univers pétillant et coloré de Jocelyne, qui sera ravie de partager son métier et sa passion pour la céramique.

Pour vous faire plaisir, acheter vos cadeaux de noël (made in Cartelègue!), ou simplement apprécier un travail artisanal et un échange avec une professionnelle du métier, ces portes ouvertes sont faites pour vous !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

26 Route du Pontet

Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The workshop Terre de rêves, ceramic workshop in Cartelègue, opens for the first time the doors of its workshop for Christmas!

Around a glass of mulled wine or hot orange juice, discover the sparkling and colorful universe of Jocelyne, who will be delighted to share her profession and her passion for ceramics

To treat yourself, to buy your Christmas gifts (made in Cartelègue!), or simply to appreciate an artisanal work and an exchange with a professional of the trade, these open doors are made for you!

El taller Terre de rêves, un taller de cerámica de Cartelègue, abre sus puertas por primera vez en Navidad

Con una copa de vino caliente o un zumo de naranja caliente, descubra el mundo chispeante y colorido de Jocelyne, que estará encantada de compartir su oficio y su pasión por la cerámica

Si quiere darse un capricho, comprar sus regalos de Navidad (¡hechos en Cartelègue!), o simplemente apreciar un trabajo artesanal y un intercambio con un profesional del oficio, ¡estas puertas abiertas están hechas para usted!

Das Atelier Terre de rêves, eine Keramikwerkstatt in Cartelègue, öffnet zu Weihnachten zum ersten Mal die Türen seiner Werkstatt!

Bei einem Glas Glühwein oder heißem Orangensaft können Sie die prickelnde und farbenfrohe Welt von Jocelyne entdecken, die ihr Handwerk und ihre Leidenschaft für Keramik gerne mit Ihnen teilt

Wenn Sie sich etwas gönnen, Weihnachtsgeschenke kaufen (made in Cartelègue!) oder einfach nur die handwerkliche Arbeit und den Austausch mit einer Fachfrau genießen möchten, sind diese Tage der offenen Tür genau das Richtige für Sie!

